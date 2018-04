Doro Prosound hs1910: Komfortables DECT-Headset

Doro bringt mit dem Prosound hs1910 ein DECT-Headset mit sehr hoher Reichweite.

Doro hat sein kabelloses Headset Prosound hs1910 für Vieltelefonierer und Call-Center ausgelegt. Das Gerät wiegt angenehme 27,5 Gramm. Es kann entweder direkt per DECT-GAP mit einer Basisstation verbunden werden oder man nutzt es zusammen mit einem Lifter an einem normalen schnurgebundenen Telefon.

Ist es mit per DECT-GAP direkt mit einer Basisstation verbunden, kann man Gespräche direkt am Headset annehmen. Verwendet man einen Lifter, wird das Telefon automatisch abgehoben, sobald man die Rufannahmetaste am Headset drückt.

Doro hat in das Prosound hs1910 Headset eine Geräuschreduktionstechnik eingebaut. Die Klangqualität soll damit verbessert, Umgebungsgeräusche eliminiert werden. Doro liefert mehrere Tragebügel mit, damit man das Gerät komfortabel mehrere Stunden tragen kann.

Der Akku hält laut Hersteller 7 Stunden Gesprächszeit durch. 100 Stunden können im Standby-Modus vergehen, bevor das Headset geladen werden muss.

Für den preofessionellen Einsatz kann man das Doro Prosound hs1910 als alleinstehendes Gerät direkt am Telefonanschluss verwenden. Rufnummern können über den Computer über "CTI" angewählt werden.

Das Doro Prosound hs1910 kostet rund 140 Euro ohne und rund 170 Euro mit Lifter und ist ab sofort im Handel erhältlich.