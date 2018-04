Mit den multiroom-fähigen Wireless Audio Playern von Teac kommt Musik vom PC, einer externen Festplatteoder USB-Stick in jedes Zimmer.

Mit den multiroom-fähigen Wireless Audio Playern von Teac kommt Musik vom PC, einer externen Festplatteoder USB-Stick in jedes Zimmer. Die neue WAP-Serie spielt Audiodateien an der Stereoanlage oder an Aktivboxen ab. Mit mehreren Empfängern können unterschiedliche Räume parallel versorgt werden. Mit der Display-Fernbedienung - Herzstück der Systeme - lassen sich alle Funktionen steuern. Auf dem Sofa stöbert man durch seine digitale Plattensammlung und lässt sich Infos zu Interpret, Album, Titel sowie das Plattencover auf dem farbigen Screen anzeigen.

Anzeige

Das Einsteiger-Modell WAP-2200 spielt ausschließlich Dateien von einer externen Festplatte oder von einem USB-Stick ab. Der WAP-4500 greift bereits drahtlos auf Daten auf einem PC oder einer NAS-Festplatte zu. Und das Top-Modell WAP-8500 bietet zudem ein Touch-Display inklusive Zugriff auf mehr als 10 000 Internet-Radiostationen.