Dynaudio auf der High End 2011

Highlight auf der High End in München bei Dynaudio ist die neue Focus-Serie. Die Focus ist Dynaudios erfolgreichste Modell-Linie und wurde 2005 erstmals auf der High End in München vorgestellt.

Anzeige

Basierend auf den bisherigen Modellen wurde nun jedes Modell gründlich überarbeitet, zum Beispiel mit neu entwickelten Tieftönern, modernisiertem Gehäusedesign, neu abgestimmten Frequenzweichen sowie einem zusätzlichen, komplett neu konzipierten Standlautsprecher-Modell.

Neu ist auch das Echtholzfurnier in dunklem Nussbaum, was besonders gut zu den nun silberfarbenen Chassis passt. Mit den ebenfalls neu dazukommenden Oberflächen in Klavierlack Weiß und Klavierlack Schwarz sind damit 6 Oberflächen erhältlich.

Die fünf neuen Focus-Modelle werden die Weltpremiere auf der High End 2011 feiern und erstmals in der Vorführung zu erleben sein.

Die Confidence Signature

Ein zweites Highlight auf der Messe in München ist eine veredelte Confidence-Serie. Alle vier Modelle erhalten als exklusive "Signature"-Edition eine Aufwertung: zwei neue Echtholzfurniere "Mocca" und "Bordeaux", beide mit transparentem Klavierlack veredelt, eine Seidenmatt-Schwarz lackierte Schallwand, eine aufgewertete Innenverkabelung und Frequenzweiche, die Esotar" Hochtöner mit optimiertem "Precision Coating, sowie eine Aluminiumplakette mit der Signatur von Dynaudio Mitbegründer und heutigem Inhaber Wilfried Ehrenholz.

Ein besonderer Vertrauensbeweis: Alle Signature Modelle erhalten eine 10-jährige Garantie.

Als Extra für alle Benzin-Junkies auf der High-End, zeigt Dynaudio auch den neuen Volkswagen Phaeton der mit einem 1.000 Watt starken 12-Kanal-Soundsystem "Temptation" ausgestattet wurde.