E-Plus hat das langsamste Netz

Wer Kunde von E-Plus ist, verliert beim mobilen Surfen viel Zeit. Im Test der Stiftung Warentest dauerte es auf dem Land im Schnitt 37 Sekunden bis eine standardisierte Test-Website vollständig geladen war. Bei Vodafone waren es nur 10 Sekunden.

Die Stiftung Warentest hat die vier Mobilfunknetze in Deutschland getestet: Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus. Dabei wurden die Netzabdeckung und die Qualität von Sprach- und Datenverbindungen untersucht - und wie sich die Leistungen in Städten von denen auf dem Land unterscheiden. Insgesamt 4.000 Kilometer fuhren die Tester mit einem Messwagen durch ganz Deutschland.

Bei der Netzabdeckung ist keiner der Anbieter schlecht, richtige Funklöcher waren selten. Allerdings scheiterten in ländlichen Räumen manche Anrufe, weil das Netz überlastet war. Bei E-Plus waren das etwa drei Prozent der Anrufe, bei der Telekom dagegen unter zwei Prozent. In Städten gab es dagegen im Netz von o2 am häufigsten Probleme beim Telefonieren.

Die Netze von Telekom und Vodafone schneiden im Test der Stiftung Warentest am besten ab, was sich vor allem beim mobilen Internet zeigt. E-Plus landet hier weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Beim Surfen und Downloaden war dieses Netz erheblich langsamer als die anderen - auch in der Stadt. Vielsurfer sind laut Stiftung Warentest am besten bei Vodafone aufgehoben. Wer häufig größere Dateien herunterlädt, sollte sich dagegen für die Telekom entscheiden. o2 landet im Mittelfeld, ist aber nach Meinung der Tester eine günstige Alternative. Alle Ergebnisse werden in der August-Ausgabe der Zeitschrift test veröffentlicht.

Mehr Informationen

Der Connect-Netztest 2010

Zur Startseite von connect.de