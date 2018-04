E Plus stoppt Zehnsation- und Time&More-Tarife

Ab ersten Februar gibt es die Tarife Zehnsation und Time&More nicht mehr für Neukunden.

Das Aus für die Zehnsation- und Time&More-Tarife von E Plus kommt am 1. Februar. Für Neukunden werden diese Tarife dann nicht mehr vermarktet. Grund: Bestandskunden bevorzugen Flatrates - diese bedient E Plus über Base. Den Bedarf an Prepaid-Angeboten deckt E Plus mit den Discount-Marken Simyo und Blau ab.

Bestandskunden von E Plus mit den Tarifen Zehnsation und Time&More können diese jedoch weiternutzen.