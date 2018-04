Erste iPhone-5-Hüllen von Belkin

Der Zubehörspezialist hat Hüllen und Sportarmbänder für das neue iPhone 5 vorgestellt. Erste Modelle sind zum Verkaufsstart des Telefons verfügbar.

Am Mittwoch präsentierte Apple sein iPhone 5, heute kündigt Zubehörspezialist Belkin gleich eine neue Produktlinie mit Schutzhüllen und Sportarmbändern für das neue iPhone an. Die Kollektion besteht aus 40 unterschiedlichen Hüllen, von transparenten Modellen bis zu schrill bunten Kreationen in verschiedenen Materialien und diversen Verarbeitungen. Die Taschen und Hüllen für das neue iPhone kosten zwischen 12,99 und 24,99 Euro. Die neuen Sportarmbänder sind zum Preis von 24,99 bzw. 27,99 Euro zu bekommen. Zum Verkaufsstart des iPhone 5 am 21. September 2012 sollen einige Modelle im Handel verfügbar sein.

