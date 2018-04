EU sucht Tester für Breitbandstudie

Die für die Digitale Agenda zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes sucht 11.500 Freiwillige in Deutschland, bei denen die Geschwindigkeit des vorhanden Internetzugangs gemessen wird. Das Projekt ist Teil einer umfangreichen EU-Studie.

Die Studie soll Informationen über die bereits realisierten Geschwindigkeiten in den Breitbandnetzen liefern. Die beteiligten Testpersonen bekommen eine Gerät zur Messung ihrer Breitbandverbindung. Um statistisch repräsentative Ergebnisse zu erhalten, ist es erforderlich, dass in den teilnehmenden Ländern über 100.000 Freiwillige gewonnen werden. Allein in Deutschland werden deswegen über 11.500 Testpersonen gesucht.

Die Studie der Europäischen Kommission wird von der spezialisierten Breitbandmessfirma SamKnows durchgeführt. Freiwillige in Deutschland können sich bei SamKnows für die Teilnahme an der Breitbandstudie anmelden. Dann erhalten sie eine kleine Whitebox zugesandt, die an ihre Internet-Verbindung angeschlossen wird. Wenn die Breitbandverbindung nicht genutzt wird, führt die Whitebox eine Reihe von automatisierten Tests durch, um die Schnelligkeit und Leistung des Zugangs zu messen.

Hier erfahren Sie mehr über den Projektaufbau und die Teilnahmebedingungen