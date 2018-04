Firmware und neue Infos zum Samsung Galaxy Tab aufgetaucht

Die Firmware verrät vieles über das Innenleben eines Gerätes. In dem Falle erfahren wir mehr über die Ausstattung des Samsung Galaxy Tab.

Vor Kurzem konnte man sich über die gute Neuigkeit freuen, dass das Samsung Galaxy Tablet auf der IFA in Berlin sein Debut feiern wird. Eine Firmware, die den Tüftlern von samsung-firmware.com in die Hände gefallen ist, gibt nun im Vorfeld Aufschluss über weitere Details zu Samsungs Tablet.

Wer sich dazu berufen fühlt, kann nun auch selber einen Blick in die Firmware werfen, denn samsung-firmware.com bietet sie zum Download an . Installieren kann man sie freilich noch nirgends. Es handelt sich um Android in der Version 2.2, speziell für das Samsung Galaxy Tab. Für alle, die sich nicht durch den Wust aus Quellcode wühlen wollen, reicht der Blick auf die bereits herausgefilterte Ausstattungsliste.

Darauf findet mant, dass die Displayauflösung "nur" 480 x 800 Pixel betragen soll - entgegen den vorherigen Vermutungen, die von 1024 x 600 Pixeln ausgingen. Die Kamera soll mit 2048 x 1536 Pixeln (3 Megapixeln) auflösen. Die Auflösung der Frontkamera soll 240 x 320 Pixel betragen. Der Prozessor soll mit 1 GHz (statt wie vermutet mit 1,2 GHz) takten - ein ARM 11-CPU. WLAN, GPS und Bluetooth (Version noch unbekannt) sollen an Bord sein. Flash, Swype, SyncML und JavaScript (1.5) sollen unterstützt werden.

Man darf also weiterhin auf Samsungs Internet-Brett gespannt sein. Welche Ausstattung es wirklich haben wird, wird man auf der IFA in Berlin sehen. Sollte sich die Firmware als echte, für das Samsung Tablet geplante herausstellen, dürfen die Ausstattungs-Angaben als wahrscheinlich gelten.