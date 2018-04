Fonic: Preissenkung fürs Flatpaket Fonic Smart

Mobilfunk-Discounter Fonic senkt den Preis von Fonic Smart um 50 Prozent. Der Zusatztarif bietet für 16,95 Euro pro Monat 500 Freiheiten für Telefonie und SMS sowie eine Internet-Flat mit 500 MB Highspeed-Volumen.

Bislang gab es das Zusatz-Tarifpaket für 29,95 Euro im Monat - ab dem 5. Juni ist Fonic Smart für 16,95 Euro im Monat zu bekommen. Gleich geblieben sind die Bestandteile des Pakets. Es enthält 500 Freieinheiten, die zum Telefonieren und Simsen in alle deutschen Netze einsetzbar sind sowie eine Surf-Flate mit 500 Megabyte Highspeed-Volumen. Wer mehr als die vorhandenen Freiminuten/Frei-SMS benötigt, zahlt pro zusätzlicher Gesprächsminute und pro zusätzlicher SMS jeweils 9 Cent. Fonic-Kunden können jederzeit kostenlos in den Tarif Fonic Smart wechseln und bei geänderten Bedürfnissen auch wieder zurück in den Tarif Fonic Classic. Hier wird pro Gesprächsminute und SMS der Einheitspreis von 9 Cent abgerechnet. Die Handy-Internet-Flatrate kostet bei Fonic 9,95 Euro pro Monat.