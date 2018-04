Galaxy 2: Apple beantragt Verkaufsverbot

Nach dem Sieg im Patentprozess vor dem kalifornischen Gericht am Samstag hat Apple ein Verkaufsverbot für acht Smartphone-Modelle von Samsung beantragt. Betroffen ist auch das Samsung Galaxy S2.

Die Geschworenen des kalifornischen Gerichtes (wir berichteten) hatten in Rekordzeit die Verletzung von sechs Apple-Patenten bei mehr als 20 Samsung-Smartphones festgestellt. Viele dieser Geräte spielen heute im Handel jedoch keine Rolle mehr, da die vor dem Gericht verhandelte Klage aus dem Frühjahr 2011 stammt.

Unter den Smartphones, die Apple nun per Verkaufsverbot stoppen will, sind auch zwei Modelle des Galaxy S sowie die in Europa weitgehend unbekannten Modelle LTE-Smartphone Droid Charge und das Einsteiger-Smartphone Galaxy Prevail.

Anzeige

Samsung will sich gegen die Entscheidung der neun Geschworenen zu Wehr setzen noch bevor sie von der Richterin offiziell bestätigt wird. Das koreanische Unternehmen beantragte zudem, den bestehenden Verkaufsstopp des Galaxy Tab 10.1 in den USA aufzuheben. Bei diesem Modell sahen die Geschworenen keine Verletzung des Tablet-Designmusters von Apple.

Samsung hat bei seinen neueren Tablet-Modellen das Design bereits so weit geändert, dass es sich deutlicher vom Apple-Tablet unterscheidet. Hier finden Sie den Testbericht zum Samsung Galaxy S2