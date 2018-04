Galaxy Premier: Samsung bringt abgespecktes S3

Das Samsung Galaxy Premier hat ein 4,65 Zoll großes Display, 8 oder 16 Gigabyte Speicher, einen Dualcore-Prozessor sowie Android 4.1. In den nächsten Tagen ist es bereits in Russland zu haben.

Samsung vergrößert sein Angebot an Android-Smartphones. Jetzt bringen die Koreaner das Galaxy Premier auf den Markt - zumindest in Russland. Das neue Samsung-Phone ist eine Mischung aus Galaxy S3 und Galaxy Nexus. Sein Design ähnelt dem S3, der 4,65 Zoll große Super Amoled-Bildschirm kommt vom Galaxy Nexus. Mit 1280 x 720 Bildpunkten ist das Display recht detailscharf.

Das 130 Gramm schwere Smartphone verfügt über 8 bzw. 16 Gigabyte internen Speicher, der per Speicherkarte erweiterbar ist. Angaben über den verwendeten Prozessor nennt Samsung bislang nicht, einige Blogs (etwa Sammyhub.com) melden den Einsatz eines 1,5 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessors von TI.

Folgende ergänzenden Angaben liefert Samsung zu der Modellneuheit: Als Betriebssystem kommt beim Galaxy Premier Android 4.1 zum Einsatz. Das Smartphone ist mit einer 8-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz und einer 1,9 Megapixel-Frontkamera ausgestattet. Das Premier geht per UMTS/HDPA+ (max. 21 Mbit/s) oder per WLAN (802.11 a/b/g/n) online. In einigen Regionen soll auch eine LTE-Version ausgeliefert werden. Ein 2.100 mAh starker Akku sorgt für die nötige Ausdauer.

Das neue Android-Modell kommt im November in Russland auf den Markt. Anschließend wird es in ausgewählten Regionen eingeführt. Dazu gehören etwa Südost-Asien, China und Süd-Korea.Ob das Galaxy Premier auch bei uns eingeführt wird, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Samsung Galaxy Premier (I9260): Die wichtigsten technische Daten