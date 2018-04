Galaxy S3 bis Kindle Fire: Alle Tests, News und Updates

Wir konnten Samsungs Galaxy S3, das Sonys Xperia Sola und das HTC One XL testen. Hier finden Sie nochmals alle Tests, News und Software-Updates zum Thema Smartphones und Tablets im Wochenrückblick.

Jede Woche fassen wir hier die wichtigsten Neuheiten aus dem Bereich Smartphones und Tablets zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, alle Tests, Infos zu wichtigen Software-Updates und Kaufberatungen rund um die Themen Smartphones und Tablets.

Diese Woche im Fokus: Samsung Galaxy S3, HTC One XL, Sony Xperia Sola, Nokia 808 Pure View, Samsung Galaxy S2, Nokia Lumia 610, HTC Sensation XL und weiter HTC-Modelle, Apple iPhone, Smartphones mit Tastaturen, das Lenovo Thinkpad Tablet, der Amazon Kindle Touch 3G, das Samsung Galaxy Tab 2 10.1, das Huawei MediaPad und der Kindle Fire.

Highlight der Woche: Samsung Galaxy S3

Im Praxistest kann das Samsung Galaxy S3 den guten Eindruck bestätigen, den wir von der Produktpräsentation Anfang Mai mitgebracht hatten. In Sachen Performance verweist es die komplette Konkurrenz auf die Plätze. Was uns am besten gefällt: Das Galaxy S3 ist ein top ausgestattetes Smartphone, mit dem man aufgrund der guten Bedienung schnell zurecht kommt.

Der Praxistest des Samsung Galaxy S3

Schnäppchen der Woche: Samsung Galaxy Tab 2 10.1

Erst zwei Tage zuvor hatte Samsung den baldigen Marktstart der neuen Tablet-Modelle in Deutschland angekündigt. Dann tauchte das 10-Zoll-Tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1 auch schon im Mediamarkt-Prospekt auf. Dort kostet die WLAN-Variante 369 Euro und arbeitet mit Android 4.0. Und so günstig ist zur kaum ein aktuelles 10-Zoll-Tablet mit Android 4.0 zu bekommen.

Alle Infos zum Galaxy Tab 2