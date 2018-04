Galaxy S3: Variante mit LTE und 2GB Arbeitsspeicher

Samsung bringt im Juli sein Topmodell Galaxy S3 in Korea zusätzlich in einer LTE-Version mit Quadcore-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher.

Samsung liefert in Europa das Galaxy S3 mit dem schnellen Exynos Quadcore-Prozessor, 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und GSM/UMTS-Funkeinheit aus. In den USA und Kanada gibt es das S3 aber auch in einer UMTS/LTE-Version, die von einem Snapdragon S4 Prozessor mit Doppelkern angetrieben wird und auf 2 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann.

In Korea kommt im Juli eine dritte Variante auf den Markt. Dieses Galaxy S3 funkt in GSM/UMTS- und LTE-Netzen, es besitzt den schnellen Samsung Exynos Vierkern-Prozessor und hat 2 GB Arbeitsspeicher an Bord.

Die neuste Version des Galaxy S3 ist das erste Quadcore-Smartphone mit LTE. Die LTE-Funktion ist jedoch nicht im Chipset integriert, sondern es kommt ein separater LTE-Chip zum Einsatz. Die Folge: Diese S3-Version ist um 0,4 Millimeter dicker als das normale Galaxy S3.

In Korea wird die neue LTE-Version zusätzlich zu der GSM/UMTS-Version des S3 verkauft. Nach Deutschland wird diese Version wahrscheinlich nicht kommen.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Samsung Galaxy S3.