Garmin: Mehr Bedienkomfort beim Navigieren

Navispezialist Garmin hat die Software für seine mobilen Navigeräte aktualisiert. Sie bietet viele Detailverbesserungen und nutzt Garmin3DTraffic, um Autofahrer sicher an Staus vorbei zu führen.

Auf der IFA Anfang September stellt der amerikanische Navigationsspezialist Garmin eine neue Version seiner Navisoftware vor, die mit einer Reihe von Verbesserungen Autofahrern eine bessere Orientierung im Straßenverkehr bieten soll. Wesentliche Unterschiede sind neben der weiterentwickelten Kartentechnologie und den Verbesserungen bei der Suchfunktion auch das neue Verkehrsinformationszentrum Garmin 3D Traffic.

Die neue Software ergänzt die bisherige Kartendarstellung mit 3D-Kreuzungsansicht um weitere realistische Ansichten. So werden mehrspurige Straßen künftig getrennt voneinander angezeigt und komplexe Kreuzungen mit verschiedenen Ebenen dargestellt. Das soll bei Autobahnkreuzen das Einordnen auf die richtige Spur erleichtern. Eine Erweiterung gibt es auch bei den Points of Interest (POI, Sonderziele). Nutzer können jetzt auf der Karte selbst festlegen, welche Sonderziele angezeigt werden. So lässt sich auf einen Blick erkennen. wo beispielsweise die nächste Tankstelle liegt.

Auch bei der Suchfunktion wurde einiges optimiert. Neu ist die erweiterte direkte Freitextsuche sowie die QuickSearch-Funktion, die gestützt auf die persönliche Suchhistorie Vorschläge anzeigt. Erneuert hat Garmin auch die Kategorisierungen, so dass der Nutzer intuitiv durch die Kategorien blättern und sich personalisierte Shortcuts anlegen kann.

Garmin setzt beim neuen Naviprogramm für seine digitalen Pfadfinder auf den Staumelder Garmin 3D Traffic. Das neue Verkehrsinformationszentrum deckt die Dimensionen "historisch", "aktuell" und "dynamisch" ab. Historischen Verkehrsflussdaten liefern unterschiedliche Geschwindigkeitsprofile für Wochentage und Tageszeiten. In Deutschland kommen diese Informationen ebenso wie die topaktuellen Verkehrsdaten vom Navteq Traffic Verkehrsservice, in anderen europäischen Ländern liefern die entsprechenden nationalen Premium-Verkehrsdienste diese Daten. Garmin 3D Traffic berechnet die Route und Ankunftszeit dynamisch, so dass die voraussichtliche Ankunftszeit wesentlich genauer angezeigt wird.

Verbessert wurden auch die Benutzerführung und Darstellung. So werden Warnhinweise jetzt direkt auf der oberen Bildschirmzeile angezeigt. Verkehrsinfos sind auf der Karte deutlicher ablesbar, außerdem werden sie bereits in den Abbiegehinweisen angekündigt.

Hier finden Sie einen Test des Garmin nüvi 3790T dem aktuellen Garmin-Navisystem