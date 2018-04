Garmin-Navis: Rückruf-Aktion wegen fehlerhaften Akkus

Garmin ruft Modelle der Reihen nüvi 200W, 250W, 260W, und 7XX (XX ist gleich zweistellige Nummer) zurück. Grund ist ein fehlerhafter Akku.

Etwa 1,25 Millionen Navis sind von dem Problem betroffen. Ein Akku-Zulieferer hat eine fehlerhafte Marge gefertigt, bei der es zu Überhitzung kommen kann und Brände nicht ausgeschlossen werden können. Bisher sind noch keine Fälle bekannt geworden, bei denen Schäden entstanden sind, trotzdem ruft Garmin die Geräte vorsichtshalber zurück.

Folgende Modelle sind betroffen: Garmin nüvi 200W, 250W, 260W und Geräte mit eine 7 als Anfangsziffer, wie Garmin angibt. Im aktuellen Geräte-Lineup wären das das nüvi 775TFM, 765TFM und 755TFM, es können jedoch auch US- und ältere Geräte der 7er-Reihe sein. Ob Ihr Gerät betroffen ist, können Sie auf der Seite von Garmin in Erfahrung bringen. Dort kann man die Seriennummer seines Gerätes in ein Feld eintragen und erhält bescheid, ob dieses Gerät einen defekten Akku verbaut hat.

Betroffene Geräte kann man kostenlos an Garmin schicken. Nach der Prüfung über die Seriennummer erhält man einen UPS-Rücksendeschein. Diesen klebt man einfach auf das Paket mit dem nüvi und schickt es kostenfrei an den Hersteller. Die Akkus werden dort dann getauscht.