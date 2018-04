Gigaset S820: Dect-Phone mit Touchdisplay und Tasten

Das Gigaset S820 ist das erste Festnetztelefon mit Touchdisplay und klassischen Tasten. Das in zwei Versionen ab Ende September angebotene Dect-Telefon bietet viel Komfort zu Preisen ab 120 Euro.

Das neue DECT-Schnurlostelefon S820 von Gigaset bietet ein 6,1 Zentimeter (2,4 Zoll) großes resistives Display, bei dem per festem Fingerdruck auf den Monitor Anruflisten oder Adressbuch geöffnet werden. Insgesamt sechs Funktionen sind per Displayberührung steuerbar, wobei sich der Benutzer diese Funktionen individuell zusammenstellen kann. Außerdem steht für die Bedienung des DECT-Telefons die Tastatur zur Verfügung, mit der Nummern gewählt, Adressbucheinträge editiert oder die Weckzeiten eingegeben werden können.

Das Gigaset S820 bietet ein neues Anrufmanagement mit dem beispielsweise die telefonische Verfügbarkeit zu Hause zeitlich und für ausgewählte Kontakte im Adressbuch individuell gestaltbar ist. So können anonyme Anrufe per Stummschaltung lediglich per optischer Anzeige gemeldet werden oder Anrufe, die in einer Sperrliste eingetragen sind, komplett verhindert werden. Die Weiterleitung von Anrufen auf das Mobiltelefon oder die Benachrichtigung per SMS bei neu eingegangenen Nachrichten auf den Anrufbeantworter, gehören ebenfalls zu den seinen Komfortfunktionen. Mit Hilfe der Software Gigaset QuickSync lassen sich Outlook-Kontakte mit zugeordneten Bilddateien zwischen Computer und dem Adressbuch des Mobilteils S820H synchronisieren. Voraussetzung ist ein Verbindung via Bluetooth oder ein Kabelkontakt per Mini-USB zwischen dem Mobilteil und PC.

Das interne Adressbuch des S820 bietet Platz für bis zu 500 Einträge mit vier unterschiedlichen Rufnummern, gespeichert im vCard-Format. Alle Einträge sind mit individuellen Ruftönen und Bildern belegbar Das S820 ermöglicht eine Sprechzeit von 20 Stunden und eine Standby-Zeit von etwa 250 Stunden nach Angaben des Herstellers.

Das Gigaset S820 bietet aber auch zwei Eco-Sparmodi. Durch die Aktivierung des Eco-Modus reduziert sich die Funkleistung der Basisstation um 80 Prozent. Im Eco-Modus Plus arbeitet das Schnurlose im Standby-Betrieb sogar ganz strahlungsfrei.

Ebenfalls lieferbar: Version mit Anrufbeantworter und ErweiterungenDas Hybrid-Festnetztelefon ist auch als S820A mit einem integrierten Anrufbeantworter erhältlich, der über eine Aufnahmezeit von bis zu 55 Minuten verfügt. Eingehende Nachrichten werden über ein blinkendes Symbol auf der Basisstation signalisiert, die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil. Diese Modellvariante soll 139,99 Euro kosten - die Version ohne AB gibt es für 119,99 Euro.

Zur Erweiterung bietet Gigaset das Mobilteil S820H auch separat an. Er soll 119,99 Euro kosten und kann an den Basisstationen S820 und S820A eingesetzt werden.

