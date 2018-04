Google Docs für Android erhältlich

Der Office-Webdienst "Google Docs" ist ab sofort auch als kostenlose App für Android-Smartphones erhältlich.

Die Software ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Textdokumenten und Tabellen. Auch Präsentationen, PDF-Dateien und Bilder können betrachtet werden. Gespeicherte Dokumente können über die App an Telefonkontakte gesendet werden. Ein besonderes Feature ist die Texterkennungsfunktion: damit können Fotos mit Text in ein Textdokument umgewandelt werden. In der Praxis klappte das recht gut.

Allerdings muss der User ständig eine Internetverbindung aufrecht erhalten, da Dokumente weiterhin nur online gespeichert werden können.

Google Docs ist für Android-Geräte ab Version 2.1 im Android Market kostenlos erhältlich, vorerst aber nur auf Englisch.

Weitere Informationen:

Visitenkartenscanner "CamCard" im Test

Praktische Apps für Android