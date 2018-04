Android-Tablet

Google Nexus 7 bald mit 32 Gigabyte?

In den letzten Tagen häufen sich die Gerüchte, dass Google sein 7-Zoll-Tablet Nexus 7 bald auch in einer 32-GB-Variante auf den Markt bringen will.

© David Göhler Google Nexus 7

Ein größerer Speicher würde dem Nexus 7 gewiss gut tun, da der begrenzte Speicher als einer der wenigen Schwächen des kleinen, recht leistungsstarken Tablets angesehen wird und sich der vorhandene Speicher nicht per Speicherkarte ausbauen lässt. Bislang gibt es das Google-Tablet nur mit 8 oder 16 Gigabyte Speicher. Einige amerikanischen Händler haben die 32-GB-Variante bereits zum Preis von 269 Dollar gelistet. Das sind lediglich 20 Dollar mehr als der in den USA übliche Preis für die 16-GB-Version. Als Lieferdatum wird Ende Oktober genannt. Bislang haben sich weder Google noch Asus, die das Tablet herstellen, dazu geäußert, ob und wann ein Nexus 7 mit größerem Speicher auf den Markt kommen wird. Mehr Infos: Google Nexus 7 Nexus 7: klein, schnell, günstig Das 340 Gramm leichte Tablet Nexus 7 verfügt über einen Quadcore-Prozessor mit 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Sein 7-Zoll-Display bietet eine ordentliche Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Das Tablet geht ausschließlich über WLAN ins Internet. Als Betriebssystem kommt Android 4.1 (Jelly Bean ) zum Einsatz. Das Nexus 7 wird zurzeit in zwei Versionen angeboten. Die 8 Gigabyte-Version kostet in Deutschland 199 Euro. Die 16 GB-Version wird bei uns für 249 Euro angeboten. Anzeige