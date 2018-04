Google präsentiert den Streaming Player Nexus Q

Neben Android 4.1 und dem Tablet Nexus 7 zeigt Google auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O auch den Streaming-Player Nexus Q. Die mit Android 4.0 ausgestattete schwarze Streaming-Kugel erlaubt sogar das Erstellen sozialer Playlists gemeinsam mit Freunden.

Bereits auf der letzten Entwicklerkonferenz Google I/O vor einem Jahr stellte Google sein Projekt Tungsten vor. Jetzt präsentierte Google den fertigen Multiroom-Streaming-Player als Nexus Q. Die schwarze Kugel mit dem farbigen Leuchtstreifen kann wie andere Streaming-Player (beispielsweise Apple TV) Medien von Android-Smartphones oder Tablets auf TV-Geräten oder HiFi-Anlagen abspielen. Es kann aber auch Medieninhalte direkt von Google Music und YouTube übernehmen. Gesteuert wird das Nexus Q über Smartphones und Tablets mit Android.

Zu den Besonderheiten des Google-Streaming-Hubs gehört die Möglichkeit soziale Playlisten zu erstellen. Mit Freunden können so gemeinsame Playlisten erstellt und angehört werden. Nexus Q ist für den Mehrraum-Betrieb geeignet. Der etwa CD große Streaming-Player ist mit einem OMAP-4460 Dualcore-Prozessor von Texas Instruments ausgestattet. Er hat 1 Gigybyte RAM und 16 Gigabyte internen Speicher. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 zum Einsatz. WiFi, Ethernet, Bluetooth und NFC sind ebenfalls in der schwarzen Streaming-Kugel integriert. Zudem ist sie mit einem 25 Watt-Verstärker ausgestattet, so dass sie auch direkt über die angeschlossenen Lautsprecher Musik machen kann. Hier finden Sie weitere Infos direkt von Google.Der Verkauf in den USA startet bereits Mitte Juli - zum Preis von 300 US-Dollar. Wann die Nexus Q nach Deutschland kommt und zu welchem Preis die Streaming-Box bei uns angeboten wird, ist noch unbekannt.