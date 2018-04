Große Auszeichnung für ECM

Das Münchner Edel-Label wird von amerikanischen Starkritikern geehrt.

Die Ausstrahlung des Münchner Edel-Labels ECM (Edition of Contemporary Music) ist ungebrochen. Im kommenden Jahr kann die renommierte Klangschmiede für Jazz und Klassik - mit Künstlern von Keith Jarrett über Jan Garbarek bis Gidon Kremer - ihren 40. Geburtstag feiern. Doch schon jetzt haben ihr die Autoren des angesehenen US-Magazins DownBeat die höchsten Weihen verliehen.

In ihrem alljährlichen "Critics Poll" vergaben die DownBeat-Schreiber an ECM den Ehrentitel "Label Of The Year 2008" (wie zuvor schon 1976), und Label-Chef Manfred Eicher (Bild) ist "Producer Of The Year" (wie zuvor schon 1980). Erst in 2007 hatte die Jazz Journalist Association ECM zum "Jazz Label Of The Year" gekürt.

Wie verdient diese Auszeichnungen sind, zeigt neben einigen in der ersten Jahreshälfte erschienenen Produktionen das neue Trio-Album "Cantando" des schwedischen Pianisten Bobo Stenson, der ECM seit den Gründertagen verbunden ist. CD-Veröffentlichung ist Anfang September, Rezension in AUDIO 10/08.