Großer Ansturm auf Whitney-Houston-Downloads

Ihre Musik ist und bleibt unsterblich: Kurz nach dem tragischen Tod von Whitney Houston verzeichnet media control einen enormen Anstieg von Musik-Downloads der Pop-Diva.

Am Sonntag, nachdem die Nachricht vom Tod der Sängerin bekannt wurde, wurden rund 100 Mal so viele Whitney Houston-Alben heruntergeladen als noch am Tag zuvor. Auch Single-Downloads stiegen auf mehr als das 28-fache an.Das meistverkaufte digitale Album der sechsfachen "Grammy"-Gewinnerin ist aktuell "The Ultimate Collection". Die 2009 erschienene Sammlung vereint ihre größten Hits, darunter "I Will Always Love You", "How Will I Know" und "My Love Is Your Love". Es war am Sonntag auch das am häufigsten heruntergeladene Album überhaupt.An zweiter Stelle der Whitney Houston Album-Downloads ist "The Essential Whitney Houston", ebenfalls eine Zusammenstellung ihrer großen Hits. Danach folgt der Soundtrack zum Film "The Bodyguard" aus dem Jahr 1992. Whitney Houston sang nicht nur den Soundtrack für den Liebesthriller. Sie spielte auch an der Seite von Kevin Costner die Popsängerin Rachel Marron, die von einem Fan bedroht wurde.Die Single-Downloads von Whitney Houston führt der "Bodyguard"-Titelsong "I Will Always Love You" an. Dahinter folgen "One Moment In Time" und "I Wanna Dance With Somebody". Mit "I Have Nothing" und "Run To You" sind zwei weitere Songs aus dem "Bodyguard"-Soundtrack ebenfalls in den Top Ten der Whitney-Houston-Downloads.Top 10 Downloads Whitney Houston - Single

I Will Always Love You One Moment In Time I Wanna Dance With Somebody My Love Is Your Love Greatest Love Of All Saving All My Love For You How Will I Know I Look To You I Have Nothing Run To You

The Ultimate Collection The Essential Whitney Houston The Bodyguard Whitney Houston All Time Best - Reclam Musik Edition 10 I Look To You Whitney My Love Is Your Love Love, Whitney I'm Your Baby Tonight