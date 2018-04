Naim NAIT XS

Für alle, die in den Genuß der Klangeigenschaften von Naims Top-Vollverstärker Supernait kommen wollen, aber keinen DA/Wandler benötigen, hat man in Salisbury den Nait XS entwickelt.

Für alle, die in den Genuß der Klangeigenschaften von Naims Top-Vollverstärker Supernait kommen wollen, aber keinen DA/Wandler benötigen, hat man in Salisbury den Nait XS entwickelt. Er soll recht identische Schaltungen und Leistung wie der große Bruder besitzen und ebenfalls durch Netzteile aufrüstbar sein. Zudem lässt er sich aufgrund des AV-Eingangs mit fester Verstärkung in eine Heimkino-Anlage integrieren. Der Preis von 1800 Euro für den Nait XS ist daher heiß, und stereoplay wird ihn sobald wie möglich testen. www.music-line.biz