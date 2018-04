Ostern steht vor der Tür - da kommen die Sound-Eier von Hama gerade recht. Kaum größer als ein Hühnerei Handelsklasse XL, dafür ohne Verfallsdatum, finden die kleinen Lautsprecher nahezu in jeder Reisetasche ein Plätzchen.

Der Clou an den "Sound Tube" Portis von Hama: Über Magnete lassen sich beide Lautsprecher zusammenstecken; die Anschlusskabel zur Verbindung untereinander, zum Aufladen des integrierten Akkus (für bis zu 6 Stunden Spielzeit) und zum Andocken an den 3,5 Millimeter-Klinkenstecker verstecken sich mittels Aufrollmechanismus in den kleinen Gehäusen.

Und dann wäre da noch der Pop-Up-Effekt: Nach leichten Dreh am oberen Gehäuseteil öffnen sich die Speaker wie Mini-Ziehharmonikas, erweitern damit das Volumen und sollen dann im Bass kräftiger klingen. Komplettiert wird die Ausstattung mit einem Lautstärkeregler, der auch dann Sinn macht, wenn die Lautsprecher ans Notebook andocken.

Der Zusatz "für Apple iPhone" ist nicht so ernst zu nehmen. Einen proprietären Anschluss für das Apple-Smartphone gibt es nicht. Dafür passt der Klinkenstecker eben auch an alle Smartphones, die eine 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse aufweisen.

Und wie klingt's? Zunächst mal erstaunlich klar und in Relation zur Größe richtig laut. Der Pop-Up-Effekt ist sogar hörbar. Dann legen die Lautsprecher im oberen Bassbereich eine Prise nach, tönen dafür in den mittleren Lagen etwas dünner.

Eine tiefgreifendere Diskussion zum Thema HiFi erübrigt sich: Schließlich handelt es sich bei der Sound Tube um keine High-End-HiFi-Anlage, sondern um ein knapp 30 Euro teures, ausgesprochen pfiffiges Gadget, das das Urteil "Daumen hoch" verdient.