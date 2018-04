Smartphone-Coupons auch in Telekom-Shops nutzbar

Die mobilen Rabatt-Coupons von Coupies sind jetzt auch in den 750 Telekom-Shops einsetzbar. Wer dort eine Logitech Lautsprecher Dockingstation S 315i für sein iPhone oder seinen iPod kauft, zahlt mit Rabatt-Coupon 35 Euro weniger.

Um die Vorteile der mobilen Rabatt-Coupons von Coupies nutzen zu können, muss eine entsprechende App auf dem iPhone installiert sein. Die App gibt es kostenlos im App Store. Das Programm zeigt dem Nutzer eine Übersicht über die verfügbaren Coupons in seiner Umgebung. Falls ein passendes Angebot dabei ist, muss man es mit dem iPhone auswählen und an der Kasse das ausgewählte Angebot auf dem Display vorzeigen - dann wird der Rabatt gewährt.

Die Nutzer von Coupies können inzwischen in Deutschland in mehr als 4.000 Geschäften Rabatte von bis zu 50 Prozent in Anspruch nehmen. Mehr dazu auf www.coupies.de

Die Coupies-Apps gibt es inzwischen fürs iPhone, für Android-Modelle, für Nokia-Smartphones, für Windows Mobile-Geräte, für Blackberry und mehr.