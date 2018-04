2.1-Lautsprecherset

Harman stellt SoundSticks III vor

Harman bringt nun die dritte Generation der SoundSticks (200 Euro) auf den Markt. Durch ihr außerordentliches Design hat sich das 2.1-Multimediasystem bereits einen festen Platz im Museum of Modern Art in New York gesichert. Und auf der IFA 2010 in Berlin meldet es sich nun in der dritten Auflage zurück.

© Hersteller Harman Kardon SoundSticks III

Das Desktop-Lautsprechersystem macht besonders durch seine weiße LED-Beleuchtung auf sich aufmerksam. Über die berührungsempfindlichen Bedienelemente an den Satelliten-Lautsprechern können die SoundSticks III (www.harmankardon.com)in der Lautstärke variiert und stumm geschaltet werden. Der rückseitig am Subwoofer angebrachte Bass-Regler dient gleichzeig als Ein/Aus-Schalter für das gesamte System. Für eine verbesserte Audio-Performance soll das abgeschirmte Verbindungs-Kabel sorgen und für einen raumfüllenden Klang soll der nach unten abstrahlende 15-cm-Aktiv-Subwoofer mit einer Leistung von 20 Watt sowie acht 2,5-cm-Breitbandlautsprecher in den Satelliten verantwortlich sein. Mit dem Stereo-Mini-Klinkenstecker lassen sich die SoundSticks III durch Plug-and-Play an jedes Multimediagerät anschließen. Anzeige