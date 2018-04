Mit den AVR-Modellen AVR 165, AVR 265 und AVR 365 präsentiert Harman/Kardon gleich drei neue AV-Schaltzentralen. Alle drei sollen Heim-Kino zum Erlebnis machen und sich zugleich durch besonders flexible und benutzerfreundliche Handhabung auszeichnen.

Zeitgemäß verfügen alle drei Geräte, vom Einsteiger- bis zum Mittelklasse-Modell, über HDMI v.1.4a womit sie auch neuesten 3D-Entwicklungen und Deep Color unterstützen sollen.

Zusätzlich zu der verbesserten visuellen Leistung öffnen die brandneuen Geräte durch Dolby Pro Logic IIz auch die Tür zum 3D-Klang. Diese Technologie trägt zur Steigerung des Heimkinoerlebnisses bei, Filmeffekte werden nun noch räumlicher wiedergegeben.

Für besonderen Komfort bei der Installation des Geräts sorgt neben dem gewohnt bedienungsfreundlichen Setup in HD-Qualität, die Möglichkeit mit den Audio-Rückkanal (ARC) eine Einkabel-Verbindung aufzubauen. So können HDTVs Bildsignale vom Receiver empfangen und genauso Audiosignale über das HDMI-Kabel zurück an den AV-Receiver schicken. Das ist dann sinnvoll, wenn der Fernseher selbst einen HD- Empfänger integriert hat und somit als Tuner dient.

Zudem sollen die neuen Harman/Kardon-Receiver noch kraftvoller sein als ihre Vorgänger, und dank zahlreicher Anschluss- und Schnittstellen, Netzwerkfähigkeiten und Internetradio, eine außergewöhnliche Flexibilität und vielfältigste Anwendungs-Möglichkeiten bieten.

Preis & Verfügbarkeit

Die Harman/Kardon AV-Receiver AVR 165, AVR 265 und AVR 365 sind ab sofort zu einer UVP von 499 Euro (AVR 165), 749 Euro (AVR 265) und 849 Euro (AVR 365) im Fachhandel erhältlich.