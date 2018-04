Mit HDMI und Skalierfunktion bereitet der Sony-Player DVDs auch für Full-HD-Displays auf.

Der neue Sony DVP-NS708H DVD-Player bietet für 100 Euro einen HDMI-Ausgang und eine Skalierfunktion, um herkömmliche DVD-Filme für Full-HD-Displays aufzubereiten. Er rechnet das Bildsignal jeder Video-DVD von der Standard- in eine Full HD-Auflösung mit 1920 mal 1080 Bildpunkten um und gibt diese im Vollbildformat (1080p) aus - dem besten der derzeit möglichen Bildformate. Auf Wunsch kann er auch auf die Halb-Bildwiedergabe (1080i) oder das High Definition-Format 720p umschalten. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn kein Full HD-TV oder -Projektor zur Verfügung steht.

Idealerweise dient der integrierte HDMI-Ausgang dazu, Bild und Ton an das Ausgabegerät zu übertragen. Als Alternative - zum Beispiel für ältere Heimkinoprojektoren ohne HDMI-Option - wurde ein analoger Komponentenausgang integriert. Und für den Anschluss an einen AV-Verstärker oder eine Heimkinoanlage hält sich ein digitaler Koaxial-Tonausgang in Bereitschaft.

Neben Kauf-DVDs spielt er auch selbst gebrannte DVDs der Fomate DVD+R/RW und DVD-R/RW, ebenso Dual-Layer-Varianten beider Standards - egal ob sie im VR- oder Video-Modus gebrannt wurden oder mit DivX-Filmen bestückt sind. Ebenso meistert er Audio- sowie Daten-CDs mit MP3-Musik und SVCDs.