Hifi - Messe

Hifi-Messe "Sehen+Hören" in Nürnberg am 7.+8. November 2009

Auch in diesem Jahr informiert die Messe sehen + hören über die neuesten Entwicklungen im Bereich TV und Audio. Über 100 der renommiertesten Hifi- und High-End-Hersteller sowie auch kleinere Spezialanbieter präsentieren in den lichtdurchfluteten Ausstellungsräumen der NürnbergMesse sowie in über 300 Einzelvorführungen ihre Produkte.

© Archiv

Auch in diesem Jahr informiert die Messe sehen + hören über die neuesten Entwicklungen im Bereich TV und Audio. Über 100 der renommiertesten Hifi- und High-End-Hersteller sowie auch kleinere Spezialanbieter präsentieren in den lichtdurchfluteten Ausstellungsräumen der NürnbergMesse sowie in über 300 Einzelvorführungen ihre Produkte. Mit dabei sind u.a. Audio Physic, Backes & Müller, Burmester, B&W, Cabasse, Cambridge Audio, Canton, Dynaudio, ME-Geithain, NAD, Piega u.v.a.m. Veranstaltet wird die sehen + hören 2009 bereits zum vierten Mal von sieben der führenden Experten für HiFi, Heimkino und High-End in Nordbayern. In diesem Jahr lädt die sehen + hören zeitgleich mit der Verbrauchermesse Consumenta ins Nürnberger Messezentrum ein. Anzeige