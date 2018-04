Nach der Zwangspause meldet sich die Hifidelio-Reihe mit einem neuen Server und einem Multimedia-Controller zurück.

High End: Mit der Hifidelio New Control präsentierte Hifidelio-Erfinder Jörg Hermstedt ein neues Produkt aus der Musikserver-Familie. Die multimediale Fernbedienung steuert jeden Hifidelio per Funk und Touchscreen. Mit dem ca. 11 cm grossen Display können alle Funktionen des Hifidelio abgerufen werden. Ein Lithium-Ionen-Akku sorgt für die nötige Energie. Per Video-Out läßt sich die Anzeige der Fernbedienung auch im Gross-Format auf einem Fernseher wiedergeben.

Zusätzlich erhält die Hifidelio Zuwachs durch einen neuen Musik-Server mit einer 500-GB-Platte. Wie auch die 80-GB und 160-GB-Versionen kann der Hifidelio Musik in fast allen erdenklichen Formaten abspielen.

Die Hifidelio New Control soll ab Juni erhältlich sein für rund 300 Euro, den Hifidelio Pro-500 ist bereits auf dem Markt und kostet rund 1700 Euro.