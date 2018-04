HIGH END 2008: Blu-ray-Player von Denon

Denon zeigt auf der HiFi-Messe seinen ersten Blu-ray-Player, den DVD-2500BT.

High End 2008: Denon präsentiert auf der Messe den Blu-ray-Player DVD-2500BT. Im Look der aktuellen 08-er Reihe der AV-Receiver gibt der Player Ton und Bild ausschließlich per HDMI aus. Auch hochwertige Tonsignale wie Dolby True HD und DTS-HD werden als Bitstream an einen entsprechend ausgestatteten AV-Receiver weitergegeben. Der Player kommt Ende Juni auf den deutschen Markt und soll rund 1000 Euro kosten.

Schlechte Neuigkeiten aber für Denon-Fans, die auf den Voll-Player DVD-3800BT warten. Seine Auslieferung verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Auch die endgültige Ausstattung des 3800 ist noch nicht entschieden.