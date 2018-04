Dieses Wochenende ist es wieder soweit: Europas erfolgreichste Messe für HiFi-Geräte startet am 21. Mai 2009.

Erfreulicherweise kam es nicht zu dem von einigen prophezeiten Aussteller-Rückgang für die High End 2009. Die High End Society gibt aktuell 245 Aussteller aus 26 Ländern an, was wieder mal eine spannende Vielfalt auf dem Gelände des M, O, C in München verspricht.

Auch die stereoplay-Redaktion wird vertreten und vor allem zu hören sein: Die neue Lautsprecher-Referenz Focal Grande Utopia EM (Test in Heft 6/09) wird exklusiv vorgeführt. Jeder der in den Genuss kommen möchte, ein Boxenpaar im Wert von über 100.000 Euro zu hören, sollte die Gelegenheit nutzen und im Atrium 3, Raum C112 vorbeischauen.

Vormittags werden an besagter Box vier der weltweit besten Vollverstärker (McIntosh, GamuT, Kronzilla, Brinkmann) von unserem Experten Johannes Maier vorgeführt. Hier kann sich dann jeder Besucher selbst ein Bild von unterschiedlichem Klang bei unterschiedlichen Verstärkern machen.

Nachmittags wird Analog-Spezialist Dalibor Beric mit Vorführungen der drei Absolute-Spitzenklasse-Laufwerke Linn LP 12, Brinkmann Oasis und Transrotor Orion zeigen, dass spezifische Klangunterschiede auszumachen sind. Für die Vorführungen steht ein großer Raum zur Verfügung, dessen Anzahl an Sitzplätzen aber aus klanglichen Gründen auf 50 limitiert ist - also bitte rechtzeitig Karten am stereoplay-Stand sichern. Ausführlichere Informationen und eine Übersicht zu allen Ausstellern finden Sie im Messe-Guide, der im aktuellen Heft 6/09 beiliegt. www.highendsociety.de