Die diesjährigen Preisträger der HIGH END AWARDS kommen von Pioneer, Audio Components, KEF und fast audio.

High End 2008: Die Gewinner der diesjährigen HIGH END AWARDS, vergeben durch die High End Society und AUDIO, stehen fest.

Über den Titel "Best Stereo Performance" konnte sich Adib Khavari von Audio Components freuen. Die Vorführung der Martin Logan CLX zusammen mit McIntosh-Elektronik heimste den Sieg ein (Bild links).

Der Preis für die "Best Surround Performance" ging an KEF und die Präsentation des XQ-Sets an Arcam-Elektronik. Martin Klaassen (KEF) nahm den Preis in Empfang.

Thomas Fast von fast audio wurde mit der Auszeichnung "Best Presentation" geehrt für seine gelungene Mischung aus Raum-Akustik-Grundsätzen und Musik-Präsentation.

Und Jürgen Timm von Pioneer nahm den Award "Best Value For Money" in Empfang für die Präsentation des SACD-Receivers Z9 zusammen mit der Pioneer/TAD S3 EX.