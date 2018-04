High-End-Nachlese am 19. und 20.6. in Hamburg

Für alle Nordlichter, die es im Mai nicht zur Messe nach München geschafft haben, gibt es den Naim HDX und den Naim Uniti zum Probehören bei audiophonie in Hamburg.

Seit zum ersten Mal in einem Studio ein Musikstück auf Festplatte aufgenommen wurde, wachsen Musik und Computer immer enger zusammen. Allerdings sind umfangreiches Knowhow und solide Entwicklungsarbeit nötig, damit ein Produkt aus digitalen Rohdaten auch ein echtes musikalisches Erlebnis werden lässt. Der Festplattenspieler HDX von Naim soll diesen Ansprüchen gewachsen sein.

Überzeugen lassen können Sie sich davon am 19. und 20. Juni in den audiophonie-Hörstudios in Hamburg. Zusammen mit dem Naim Uniti wird es eine Art High-End-Nachlese geben, sodass Audiophile aus dem hohen Norden, die nicht die Möglichkeit hatten zur Messe in das südliche München zu reisen, dieses Versäumnis nachzuholen. Audiophonie, Rentzelstrasse 10, 20146 Hamburg. www.audiophonie.com