Hochpreisiges HiFi-Equipment von soulution

HiFi-Geräte von soulution im Gesamtpreis von mehr als 150.000,- Euro sieht der Vertrieb taurus high-end als alternative Wert-Anlage.

Anzeige

Dass High-End-Geräte richtig viel Geld kosten, liegt in der Auswahl der Materialien als auch in den hohen Entwicklungskosten bei gleichzeitig geringer Stückzahl. taurus high-end baut auf die Wertstabilität der Produkte von soulution und bezeichnet sie selbst als Wert-Anlage.

So kostet der SACD-Player "745" mit separatem Netzteil runde 47.000,- Euro, der Vorverstärker "720" glatte 30.000,- Euro sowie die dazu passende Stereo-Endstufe "710" noch ein mal 34.000,- Euro. Wer möchte, der kann selbstverständlich auch zwei Mono-Blöcke "700" zum Preis von je 40.000,- Euro anschließen.

Eine Stereo-Anlage beläuft sich also mal ganz schnell auf über 150.000,- Euro. Klanglich gab es auf der High End in München an Schweizer-Gerätschaften absolut nichts auszusetzen - ob und wie viel Erlös der Weiterverkauf der Geld-Anlage bringt, das wird die Zukunft zeigen.