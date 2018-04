HP ElitePad 900: Tablet mit Windows 8

HP bringt im Januar das 10-Zoll-Tablet ElitePad 900 mit dem neuen Intel Prozessor Atom Z2760 und Windows 8 auf den Markt. Das Tablet ist per Smart Jackets erweiterbar.

Im Januar will HP ein neues 10-Zoll-Business-Tablet auf den Markt bringen, das mit den neuen Betriebssystem Windows 8 ausgestattet ist. Angetrieben wird das ElitePad900 vom neuen Intel Atom-Prozessor Z2760, der mit einer Taktrate von 1,8 Gigahertz arbeitet und über einen Burst-Beschleuniger verfügt. Bislang gibt es keine Angaben zum Arbeitsspeicher und zum internen Speicher des Tablets.

Bedienung: Per Finger oder Stift

Das 680 Gramm schwere ElitePad 900 ist mit einer 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und einer 2-Megapixel-Kamera (Webcam mit 1080p) auf der Frontseite ausgestattet. Ein Display aus Gorilla-Glas und ein stabiler Alurahmen sorgen für Wertigkeit und Haltbarkeit.

Eingaben sind per Fingerwisch und per Stift möglich. Der Tablet-Pen gehört jedoch nicht zum Lieferumfang des HP-Tabs, sondern wird als Zubehör angeboten. Zudem bietet HP eine Reihe von Smart Jackets für das Tablet an. Die Jackets lassen sich wie eine Schutzhülle an dem Tablet anbringen und bieten zusätzliche Steckplätze, Keyboard oder eine Zusatzbatterie.

Im Januar 2013 wird das Windows-Tablet, der Tablet Pen und die Smart Jackets zunächst in den USA auf den Markt kommen. Angaben zum Preis gibt es bislang von HP noch nicht, ebenso wenig konkrete Aussagen zum Marktstart in Deutschland.

Erweiterungs-Jackets: Wer kennt sie noch?

Mit den Jackets greift HP übrigens eine Idee aus Zeiten auf, als die Funtionalität heutiger Smartphones noch auf zwei Geräte verteilt war: Handy und PDA. iPaq hießen die PDAs von HP und für die gab es Jackets beispielsweise mit GPS-Empfänger oder GSM-GPRS-Modul. Damit kam der PDA dann gar ins Internet.

