HTC kündigt Android 4.1 für One S, One X und One XL an

HTC hat für seine Modelle der One-Serie ein Update auf Android 4.1 angekündigt. Noch nicht bekannt ist, wann das One S, One X und One XL in den Genuss des Updates kommen werden.

© Hersteller HTC kündigt Android 4.1 Update fürs HTC One X an

Knapp ein Monat nachdem Google die neue Version seines Android-Betriebssystems, Android 4.1 (Jelly Bean), vorgestellt hat, kündigte jetzt HTC als erster Smartphone-Hersteller ein Update auf Jelly Bean für seine Modelle HTC One S, One X und One XL an. Bislang hatte lediglich Google ein Update auf Android 4.1 für seine Smartphones Galaxy Nexus und Nexus S angekündigt. Keine Aussage gibt es von HTC über den Zeitplan des Update-Prozesses. Die Modelle der One-Serie werden zurzeit mit Android 4.0 ausgeliefert, als Oberfläche kommt HTC Sense 4.0 zum Einsatz. Ob weitere aktuelle HTC-Modelle in Zukunft mit Android 4.1 aufgewertet werden sollen, ist bislang noch nicht bekannt. Hier finden Sie alle Informationen über das neue Betriebssystem Android 4.1 (Jelly Bean) .