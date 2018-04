HTC hat in seinem Heimatland Taiwan eine Limited Edition des neuen Topmodell One X vorgestellt. Das Smartphone mit dem 4,7 Zoll großen HD-Display, Quadcore-Prozessor und Android 4.0 wird mit dem Over-Ear-Kopfhörer Monster Beats by Dr. Dre Solo angeboten. Vorerst nur in Taiwan.

Nachdem HTC auf dem Mobile World Congress in Barcelona drei Modelle seiner neuen HTC One-Serie präsentierte und kurz darauf mit dem HTC One XL eine LTE-Variante für den amerikanischen Markt nachgeschob, bringt der Taiwanesische Smartphone-Spezialist jetzt noch eine Deluxe-Version heraus: Das HTC One X Deluxe Limited Edition.

Das Besondere an der Deluxe Version: Das Quadcore-Smartphone One X gibt es im Paket mit dem OverEar-Kopfhörer Monster Beats by Dr. Dre Solo. Der Bass-starke kompakte On-Ear-Kopfhörer lässt sich zusammenfalten, er kostet in Deutschland solo rund 180 Euro. Die Deluxe-Version des One X wird es vorerst nur in Taiwan geben. Sie soll dort etwa 842 US-Dollar kosten. Ob und wann das Smartphone-Luxus-Klangpaket bis nach Deutschland kommen wird, ist noch unbekannt.

Interessant wäre es auf jeden Fall, da der Kopfhörer aus dem beeindruckend ausgestatteten HTC One X noch mehr Klangpotential herausholen könnte. Das HTC-Smartphone mit dem Polycarbonat-Unibodygehäuse und dem 4,7 Zoll großen, supescharfen Display (Auflösung: 1280 x 720 Pixel) hinterließ beim ersten connect-Test einen sehr guten Eindruck. Das nur 126 Gramm schwere Android-Phone ist mit einem 1,5 Gigahertz getakteten Nvidia-Vierkern-Prozessor ausgestattet. 1 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 32 Gigabyte interner Speicher sorgen für gute Performance. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 veredelt mit der neuen Sense-Oberfläche 4.0 zum Einsatz. Der Sound wurde in Zusammenarbeit mit den Experten Beats by Dr. Dre optimiert. Eine 8 Megapixel-Kamera und schnelle HSPA+/WLAN-Zugänge ins Internet sind natürlich auch vorhanden. Das HTC One X kommt in der "Normalversion" im April in Deutschland in den Handel - UVP: 599 Euro.