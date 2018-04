HTC veröffentlicht Zeitplan für Android 4.0-Updates

HTC hat einen Zeitplan für die geplanten Android 4.0-Updates seiner Smartphones vorgestellt. Die meisten Updates sollen bis Juli 2012 verfügbar sein.

HTC hat jetzt erstmals die Starttermine für die geplanten Android 4.0-Updates genannt. Bislang gab es lediglich die Ansage, welche Modelle ein Update auf Ice Cream Sandwich erhalten werden.Bereits im Juni soll das Sensation XL das neue Betriebssystem bekommen. Die Modelle Evo 3D, Desire S, Incredible S und Rhyme sind im Juni bzw. Juli an der Reihe und das Desire HD bekommt im Juli/August die neue Android-Version. Das neue Android-Programm wird zusammen mit der HTC-Oberfläche Sense 3.6 ausgeliefert - HTC Sense 4.0, wie etwa beim neuen HTC One S, gibt es nicht. Wie HTC auf seiner FAQ-Seite zu Android 4.0 hinweist, kann sich die Auslieferung in einzelnen Ländern aufgrund lokaler Gegebenheiten um bis zu 45 Tagen verzögern.Kein Android-Update fürs HTC FlyerGanz ohne Android 4.0 muss auch in Zukunft das Tablet HTC Flyer auskommen. Kein Update beim Betriebssystem bekommen ebenfalls alle HTC-Smartphones, die 512 MB Arbeitsspeicher haben oder weniger - darunter etwa das HTC ChaCha, HTC Salsa, HTC Wildfire S und HTC Explorer.