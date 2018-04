Der chinesische Mobiltelefon-Hersteller Huawei bringt sein 4,3 Zoll-Topmodell Ascend P1 ab nächster Woche in den deutschen Handel. Das nur 7, 7 Millimeter dünne Smartphoneist bei einigen Onlinehändlern bereits für etwas über 400 Euro gelistet.

Das erstmals Anfang Januar auf der CES in Las Vegas präsentierte superschlanke Huawei Ascend P1 (es ist nur nur 7,7 Millimeter dünn) kommt in der nächsten Woche endlich auch in Deutschland auf den Markt. Das mit einen 1,5 Gigahertz schnellen Doppelkern-Prozessor OMAP 4460 von Texas Instruments ausgestattete Smartphone verfügt über ein farbstarkes Super-AMOLED-Display im 4,3 Zoll-Format, das mit 560 x 960 Pixel mehr Detailschärfe bietet als bei 4,3-Zoll-Modellen üblich ist. Sein nur 4 Gigabyte großer Speicher kann per Speicherkarte kräftig erweitert werden. Das P1 nutzt Android 4.0.3 als Betriebssystem, verzichtet aber auf eine eigene Benutzeroberfläche. Es ist mit einer 8 Megapixel-Autofokus-Kamera auf der Rückseite und einer 1,3 Megapixel-Kamera auf der Frontseite ausgestattet. Das 110 Gramm leichte P1 soll in Deutschland mit einem 1800 mAh-Akku ausgeliefert werden, der fest ins Gehäuse verbaut ist. Der schnelle Internet-Zugang per HSPA (bis max. 21 Mbit/s) und WLAN ist natürlich damit auch möglich. Interessant ist auch der Preis des Android-Smartphones. Huawei gibt eine Preisempfehlung von 449 Euro, einige Internethändler kündigen es bereits beim Marktstart zum Preis von etwas über 400 Euro an.

Geplant: LTE-Version des Ascend P1 Huawei plant in diesem Jahr auch eine LTE-Version des Ascend P1 in Deutschland auf den Markt zu bringen. Details dazu gibt es bislang jedoch noch nicht.