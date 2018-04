Huawei bringt Quadcore-Smartphones Ascend D Quad

Huawei startet den Verkauf seiner beiden Quadcore-Smartphones. Das Unternehmen bringt das Acend D Quad und Ascend D Quad XL in diesem Monat in China auf den Markt. Im September sollen beide Modelle nach Europa kommen.

Wie der Online-Dienst GSMarena meldete, will Huawei in diesem Monat die Vermarktung seiner bereits im Februar angekündigten Vierkern-Smartphones Ascend D Quad und Ascend D Quad XL in China starten. Beide Modelle werden von einem von Huawei selbst entwickelten 1,5 Gigahertz Vierkern-Prozessor angetrieben. Sie sind mit einem 4,5 Zoll-Bildschirm ausgestattet, der mit seiner Auflösung von 1280 x 720 Pixel recht viele Details darstellen kann. Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Ascend-Varianten ist der Akku: Während das Ascend D Quad über einen 1800 mAh Litihium-Ionen Akku verfügt, kann das Ascend D Quad XL auf einen 2500 mAh starken Energiespeicher zurückgreifen. Der Akku-Unterschied macht sich beim Gewicht und der Dicke der Phones bemerkbar: Das Ascend D Quad wiegt 130 Gramm und ist 9 Millimeter dünn, während das Ascend Quad XL 150 Gramm auf die Waage bringt und mit 11 Millimeter auch etwas dicker ist.

Weitere gemeinsame Features: 8 Gigabyte interner Speicher, der per Speicherkarte nachgerüstet werden kann. Dem Quadcore-Prozessor stehen in beiden Modellen jeweils 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Online geht's bei beiden Ascend-Modellen über HSPA (21 Mbit/s beim Empfang; 5,76 Mbit/s beim Senden) und WLAN. Beide Modelle verfügen über eine 8 Megapixel-Autofokus Kamera mit LED-Blitz auf der Rückseite sowie eine 1,3 Megapixel-Kamera auf der Frontseite. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) zum Einsatz.

Der jetzt anstehende Martkstart sollte bereits im zweiten Quartal erfolgen. Er verzögerte sich, da es, wie einige Quellen meldeten, bei der Entwicklung des Quadcore-Chipsets von Huawei zu Verzögerungen gekommen ist.

Beim Connect-Test eines Vorserienmusters bereits im Februar hinterließ das Huawei Ascend D Quad einen guten Eindruck.