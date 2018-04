Huawei bringt vier neue Android-Phones

Huawei zeigt in Berlin zwei neue Android-Einsteiger-Smartphones, das Mittelkasse-Modell Ascend G600 sowie das neue Topmodell Ascend D1 Quad XL. Ab Oktober sollen die neuen Modelle in den deutschen Handel kommen.

Zu den Newcomern gehört das nur 129 Euro teure Einsteiger-Phone Ascend Y201 Pro. Es verfügt über ein kompaktes 3,5 Zoll Display mit 480 x 320 Pixel Auflösung, einen 4 Gigabyte großen (erweiterbaren) internen Speicher sowie eine 3,2 Megapixel-Kamera auf seiner Rückseite.

Deutlich besser ausgestattet ist das Huawei G330. Es kostet lediglich 70 Euro mehr, bietet aber einen Doppelkern-Prozessor mit 1 Gigahertz Taktfrequenz, einen 4 Zoll großen Bildschirm mit 800 x 480 Pixel Auflösung, 4 Gigabyte Speicher (per Speicherkarten aufrüstbar) sowie eine 5-Megapixel-Kamera. Interessant ist ebenfalls das neue Mittelklasse-Modell Huawei Ascend G600. Es besitzt einen großen 4,5 Zoll Touchscreen, der 960 x 540 Bildpunkte darstellt. Ein 1,2 Gigahertz schneller Doppelkern-Prozessor übernimmt den Antrieb, unterstützt von etwas mageren 768 Megabyte RAM. Sein interner 4-Gigabyte-Speicher ist ebenfalls per Speicherkarten erweiterbar. Eine 8-Megapixel-Kamera ist auch vorhanden. Das Ascend G600 soll für 299 Euro (UVP) in den Handel kommen. Ebenfalls erstmals in Deutschland zu sehen war das Topmodell Huawei Ascend D1 Quad XL. Es wurde von Huawei erstmals im Februar auf der Mobilfunkmesse in Barcelona vorgestellt, jetzt scheint es (nach vielen Verzögerungen ) kurz vor seinem Marktstart in Europa zu sein. Das Smartphone setzt auf einen Vierkern-Prozessor von Huawei (Taktung 1,4 GHz), ein 4,5 Zoll großes Display mit 1280 x 720 Pixel Auflösung sowie auf einen XL-Akku mit 2.600 mAh Kapazität. Er macht das D1 Quad XL mit 12 Millimeter zwar recht dick, erlaubt aber Gesprächszeiten von bis zu 15 Stunden. Im Oktober soll das neue Huawei Edelphone für 499 Euro bei uns auf den Markt kommen.

