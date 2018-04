Huawei MediaPad jetzt mit Android 4.0

Der chinesische Telekommunikations-Spezialist Huawei will noch im ersten Quartal 2012 sein kleines 7 Zoll-Tablet MediaPad mit dem neuen Betriebssystem Android 4.0 ausliefern. Zeitgleich kommt auch die Farb-Serie vom kompakten Tablet in den Handel.

Huawei bringt Farbe in den Tablet-Markt. Bereits in den nächsten Wochen soll die Color Serie des Android-Tablet MediaPad nach Deutschland kommen. Das 7-Zoll Gerät gibt es dann neben der Variante mit der silbernen Rückseite auch in den Farbversionen Braun, Pink und Schwarz. Außerdem soll das Tab mit der neusten Androidvariante Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ausgestattet sein. Damit gehört das MediaPad zu den ersten Tablets mit dem neuen Betriebssystem von Google.

Das MediaPad verfügt über einen 7-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten. Ein Qualcomm-Dualcore-Prozessor mit 1,2 Gigahertz-Taktung sorgt für flotte Zugriffe auf Internet und Apps. Sein interner Speicher ist 8 Gigabyte groß, er kann mit microSD-Karten erweitert werden. Ein schneller Internetzugang ist durch WLAN (alle Standards) und HSPA (bis 14,4 Megabit pro Sekunde) sichergestellt. GPS und HDMI-Anschluss gehört zum Ausstattungsumfang ebenso wie eine 5-Megapixel-Kamera (die Videos in HD-Qualität aufnimmt) sowie eine 1,3 Megapixel-Kamera für Videotelefonate.

Das MediaPad ist seit Herbst letzten Jahres in Deutschland auf dem Markt. Kostenpunkt: etwa 360 Euro.