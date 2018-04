Rechtzeitig zur IFA zündet Harman/Kardon ein wahres Produkt-Feuerwerk, besonders mit Zubehör für den iPod.

Rechtzeitig zur IFA zündet Harman/Kardon ein wahres Produkt-Feuerwerk, besonders mit Zubehör für den iPod.

JBL On Stage 200ID & 400IDDie Lautsprecherdocks JBL On Stage 200ID und JBL On Stage 400ID wollen das Beste aus dem iPod herauszuholen. Auch ihre Ausstattung kann sich sehen lassen: Im Lieferumfang enthalten ist eine Infrarotfernbedienung für Titelauswahl und Menünavigation beim iPod sowie zur Lautstärkeregelung.

JBL On Stage IIIPBesitzer von iPhone und iPod legen Wert auf Zubehör, das dem Anspruch ihrer Geräte optisch und technisch gerecht wird. Für sie gibt es das On Stage IIIP, ein Lautsprecher-Dockingsystem, das es ermöglicht, die Lieblingsmusik von iPod oder iPhone jederzeit an jedem Ort mit Freunden zu teilen.

JBL Control NOWMit den neuen Lautsprechern JBL Control NOW indoor und JBL Control NOW AW outdoor spielt Musik jetzt auch in allen Ecken. Das völlig neuartige Lautsprecherdesign macht es möglich, sie praktisch überall zu platzieren - auch und gerade dort, wo "normale" Lautsprecher nicht installiert werden können - wie zum Beispiel in einer Zimmerecke oder zwischen Decke und Wand. Selbst im Regal machen die Lautsprecher eine gute Figur - und das wahlweise waagerecht oder senkrecht aufgestellt. Durch die Formgebung des Viertelkreises ist eine äußerst effiziente Schallabstrahlung in die verschiedenen Richtungen gegeben.

harman/kardon - The Brigde IIUm auch zu Hause den iPod zu erleben schlägt Harman Kardon eine Brücke: Mit der Dockingstation The Bridge II können Besitzer der iPod- oder iPhone-Modelle ganz unkompliziert Video- und Audioinhalte über ein Home-Entertainment-System wiedergeben und dabei alles über dessen Fernbedienung steuern. Ein angeschlossener Fernseher erlaubt dabei die Anzeige der Play-Listen sowie die Wiedergabe von Video-Inhalten.

Mehr Infos: www.harman.com