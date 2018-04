IFA-Neuheit 2011: Beyerdynamic T 50 p Manufaktur

Der Heilbronner Audiospezialist zeigt als IFA-Messe-Highlight den Mobil-Kopfhörer T 50 p als Manufaktur-Edition: In der hauseigenen Manufaktur kann sich der Kunde per Mausklick seinen Wunschhörer konfigurieren und fertigen lassen, wobei jeder Kopfhörer zu einem Unikat, handmade in Germany wird.

Ob Hirschleder, Edelstahl oder das Nanai, Beyerdynamic verbindet all diese Exklusiv-Materialien in dem Tesla Hörer T 50 p zu einem Kopfhörer, der Individualisten alle Freiheiten in Sachen Optik offen lässt. So wird der Kopfhörer vom Heilbronner Audiospezialist erst nach Eingang des Auftrags gefertigt und macht aus jedem Beyerdynamic T 50 p Manufaktur ein Unikat.

Design nach Wahl

Die exklusive beyerdynamic-Manufaktur lässt Klang-Ästheten dabei größtmöglichen Gestaltungsspielraum: Hörerschalen in Trendfarben von Cremeweiß über Mauve und Braun bis Olivgrün lassen sich mit Leder-Bezügen, etwa das Hirschleder im Retro-Look am Kopfbügel und an den Ohrmuscheln, kombinieren.

Wer es extravaganter mag, greift zur Lachsleder-Ausführung: Das Material Nanai findet hauptsächlich in der Modebranche Verwendung und zeichnet sich durch seine charakteristische Struktur aus.

Ab Mitte September 2011 kann der Kunde sein Modell im Internet zusammenstellen und zu Preisen ab 300 Euro (je nach Material und Ausführung) in Auftrag geben (http://www.beyerdynamic.de/manufaktur ).

Die T 50 p Manufaktur-Kopfhörer werden erstmals auf der IFA in Berlin (2-7 September) dem breiten Publikum gezeigt.