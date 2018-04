Auf der IFA 2012 präsentiert Nokia am morgigen Mittwoch Smartphones mit Windows Phone 8. Hier finden Sie aktuelle Gerüchte zum Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 820 und Nokia Lumia 920 im Überblick.

Am morgigen Mittwoch (5. September 2012) findet auf der IFA 2012 nicht nur eine gemeinsame Pressekonferenz von Nokia und Microsoft in Berlin statt, sondern auch eine Veranstaltung in New York. Der Schwerpunkt beider Präsentationen: die neuen Nokia Lumia-Smartphones, die mit dem neuen Betriebssystem Windows Phone 8 ausgestattet sind. Zwar sind bislang keine harten Fakten zu den Nokia-Neuheiten bekannt, doch den immer lauteren Gerüchten von Blogs und Onlinediensten zufolge sind morgen das Mittelklasse-Modell Lumia 820 und das Highend-Modell Lumia 920 zu sehen. Erste Bilder sind inzwischen auch schon bei Evleaks (siehe oben links) aufgetaucht.

Anzeige

Beide Smartphone-Neuheiten sollen von einem Dualcore-Prozessor von Nvidia angetrieben werden. Das kompakte Lumia 820 soll ein 4,3 Zoll großes Display (Auflösung 480 x 800 Pixel) besitzen. Das Lumia 920 ist mit einem 4,5 Zoll-Bildschirm ausgestattet, der mit 1280 x 720 Pixeln eine hohe Auflösung verspricht. Ein 1,5 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor soll beim Topmodell für schnelle Zugriffe auf Apps und Web sorgen. Spannend bleibt, ob das 920 mit der Nokia Pureview-Kameratechnik ausgestattet sein wird. Das hochauflösende Kamerasystem mit einem 41-Pixel-Aufnahmechip wird bereits im Nokia 808 Pureview eingesetzt. Möglicherweise erhält das Nokia-Topmodell auch eine induktive Ladefunktion. Als eher unwahrscheinlich gilt die Vorstellung einer dritten Lumia-Neuheit. Zwar entwickeln die Finnen zurzeit intensiv ihr Einsteiger-Handy mit Windows Phone 8, doch das Smartphone mit dem 4-Zoll-Display (möglicher Name: Lumia 620) wird wahrscheinlich erst in einigen Wochen vorgestellt. Es soll das neue Betriebssystem von Microsoft auch für den Massenmarkt attraktiv machen. Tipp: Schauen Sie in den Connect-Test des Nokia Lumia 900 (Connect-Testurteil "Gut").