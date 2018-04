International Classical Music Awards in Tampere

MIDEM, der Preis für klassische Musikproduktionen, heißt jetzt ICMA und findet nicht mehr alljährlich in Cannes satt, sondern jedes Jahr in einem anderen Land.

Die International Classical Music Awards wurden letztes Jahr noch mit "MIDEM Classical Awards" betitelt. Deren Preisverleihung fand bis 2010 jährlich im Rahmen der weltgrößten Musikmesse in Cannes statt. Künftig wird die Preisverleihung jeweils in einem anderen Land organisiert, das in der Jury vertreten ist.

Die erste Veranstaltung, seit die Jury den Namen in ICMA geändert hat, findet am 6. April in Tampere (Finnland) statt. "Ich bin sehr froh, dass wir unsere Veranstaltungsreihe in Tampere beginnen können", sagt der Jury-Vorsitzende Remy Franck. "Wir haben dort ideale Bedingungen, um ein musikalisches Event zu kreieren, das international Anerkennung finden wird."

Das Galakonzert mit Preisträgern der ICMA wird vom renommierten Tampere Philharmonic Orchestra gespielt, das im vergangenen Jahr übrigens seinen 80. Geburtstag feierte. Die Leitung hat Chefdirigent Hannu Lintu.

Preisverleihung und Konzert finden im Tampere Hall statt, einem der größten Konzert- und Kongresssäle in den nordischen Ländern. Das Konzert vom 6. April wird vom Finnischen Rundfunk im Netz der European Broadcasting Union übertragen.

Die Namen der Preisträger der ICMA 2011 werden am kommenden 1. März bekannt gegeben. Die Liste der nominierten Künstler und die Zusammensetzung der diesjährigen Jury finden Sie unter www.pizzicato.lu