Internetradio ohne PC

Olympia bringt das Internetradio ins Wohnzimmer. Das Unternehmen mit Sitz inHattingen an der Ruhr ermöglicht mit einer neuen Kollektion von Internetradios den Empfang von mehr als 10.000 Sendern in digitaler Qualität unabhängig vom PC. Für die Modelle "Olympia Web.Radio 100" (Bild, 139 Euro), "Olympia Web.Radio 200" (169 Euro) und "Olympia Web.Radio 300" (komplette Anlage mit Boxen, 249 Euro) ist nur ein Breitbandanschluss mit WLAN erforderlich. Eine spezielle Software muss nicht installiert werden - der Verbindungsaufbau zum Netzwerk erfolgt automatisch nach dem Einschalten. Die Olympia-Modelle bieten die ganze Vielfalt an Musik und Informationen, die über das Internet abrufbar ist. Sogar auf dem Computer gespeicherte Musikdateien könnenempfangen und abgespielt werden. Gleichzeitig lassen sich die Radios unabhängig vom PC wie herkömmliche Geräte betreiben und in bestehende Anlagen integrieren oder am persönlichen Lieblingsplatz aufstellen.

