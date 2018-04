iOS 5: Jeder Dritte iPhone-Nutzer hat es

Das neue Apple-Betriebssystem iOS 5 läuft bereits auf 37,7 % der iPhones und 30,3 Prozent der iPads. Nach Angaben des Markforschungsunternehmens Chitika Inc. setzt jedoch die Mehrzahl der iPads, iPhones und iPods weiterhin auf iOS 4.

Einige Wochen nach dem Start des neuen Apple-Betriebssystem iOS 5 ist das neue iOS bereits auf jedem Dritten iPhone und fast jedem Dritten iPad zu finden, wie die Marktforscher des amerikanischen Analysten-Unternehmens Chitika Inc herausgefunden haben. Mit 37,3 Prozent ist die Verbreitung bei den iPhones am größten, bei iPads liegt sie erst bei 30,3 Prozent. Wesentliche Ursache dieser Verteilung dürfte in der Auslieferung des neuen iPhone 4S mit vorinstalliertem iOS 5 zu sehen sein. Bislang wenig verbreitet ist das neue iOS auf iPods. Lediglich 12,2 Prozent haben es.

Am populärsten ist bei den mobilen Apple-Geräten aber weiterhin die Vorgängerversion iOS 4. Auf 58,7 Prozent der iPhones ist es im Einsatz. Bei iPads sind es immerhin 63,2 Prozent und bei iPods sogar 78,3 Prozent.

Und selbst die Uraltversion iOS 3 ist weiterhin auf den mobilen Apple-Geräten zu finden. Ihr Anteil liegt zwischen 3,2 Prozent (bei iPhones) und 8,8 Prozent (bei iPods).

