iPhone-4-Jailbreak kommt am 10.10.10, 10:10 Uhr

Diesen Termin kann man sich leicht merken - zu der Zeit soll ein Jailbreak für das neue iPhone 4 und weitere iOS-4.1-Geräte erscheinen.

Der Jailbreak hört auf den Namen "greenp0ison", der gleichzeitig die Erklärung für das äußerst geschmackvolle Logo der Entwickler ist. Das Teammitglied Joshua Hill aka p0sixninja hat über seinen Twitter-Account das Veröffentlichungsdatum und die Uhrzeit verkündet: 10.10.10, 10:10 Uhr.

Am kommenden Sonntag soll man also mit Hilfe von greenp0ison das iPhone 4, das iPad, den iPod touch der neuesten Generation und das neue Apple TV (alle Geräte müssen iOS 4.1 verwenden) knacken können. Nach dem Jailbreak wird es möglich sein, Software von Drittanbietern, die keinen Segen von Apple erhalten haben, auf die Geräte zu spielen und handelt sich so auch das Risiko von Schadsoftware ein.

Die Tüftler hinter dem Jailbreak haben eine Sicherheitslücke in der iOS-4.1-Firmware gefunden und mit dem so genannten SHAtter exploit den Jailbreak möglich gemacht. Es handelt um einen "untethered Jailbreak". D.h. man muss das iGerät nicht jedesmal neu jailbreaken, wenn es ausgegangen ist oder man es ausgeschaltet hat.

Wermutstropfen für Nutzer des iPhone 3GS, 3G und iPod touch bis zur 3. Generation mit iOS 4.1: Der greenp0ison-Jailbreak wird nicht für diese Geräte funktionieren.