Der italienische Accessoirehersteller VaVeliero hat ein neues Zubehör für das Apple iPhone 4 vorgestellt, mit dem zwei SIM-Karten zugleich verwendet werden können.

Eine zweite SIM-Karte ist für viele Menschen inzwischen nichts ungewöhnliches mehr: In vielen Branchen ist es nämlich üblich, dass man vom Arbeitgeber eine Geschäftsnummer verordnet bekommt. Zwei SIM-Karten sind aber auch für jene interessant, die häufig zwischen zwei Ländern pendeln und stets im Netz des günstigsten Anbieters telefonieren möchten.

Für rund 50 Euro erhält der Käufer von VaVeliero ein Flatkabel mit eigenem SIM-Schacht, einen Micro-SIM-Adapter und ein kompatibles iPhone-Cover. Der SIM-Schacht des Flatkabels unterstützt laut Herstellerangaben nicht nur GSM, sondern auch UMTS und HSDPA.

Zur Nutzung wird das Flatkabel im Micro-SIM-Kartenslot des iPhones befestigt. Die erste SIM-Karte muss in den iPhone-Micro-SIM-Schacht gesteckt werden. Die zweite SIM-Karte wird dagegen in den Schacht am rechten Ende des Kabels eingesteckt.

Laut VaVeliero kann die zweite SIM-Karte im iPhone über ein eigenes Menü ausgewählt werden. Automatisches Umschalten zwischen beiden SIM-Karten soll ebenfalls möglich sein. Der hierfür verwendete Timer kann auf bis zu 99 Minuten eingestellt werden. Das Zubehör läuft ab Version 4.0 des iPhone-Betriebssystems.